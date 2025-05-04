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В Пермском крае при пожаре в квартире многоэтажки погиб человек

Пожарным удалось вывести из огня троих человек.

Источник: AP 2024

Человек погиб во время пожара в Красновишерске в Пермском крае 3 мая, сообщает региональное МЧС.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома. На место выехали 16 огнеборцев и 4 единицы техники.

При помощи спасательных устройств пожарным удалось вывести из здания двух мужчин и женщину. Один человек погиб.

Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о пожаре в Кондратово, на котором погиб мужчина. Остальные жители дома смогли эвакуироваться самостоятельно.