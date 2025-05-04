Глава СКР вмешался в дело о нападении на депутата Госдумы М. Матвеева в Самаре

«Как говорит мне мой адвокат Андрей Соколов, опасность подобных кульбитов прокуратуры в том, что если умысел на убийство не докажут, то переквалификация обвинения может уйти неизвестно куда, вплоть до побоев, если по оценке медиков не причинен существенный вред здоровью. Ведь при покушении на убийство можно вообще не причинить вред здоровью (стрелял, но осечка). Или бил ножом в жизненно важный орган, но потерпевший увернулся и получил легкий порез одежды», — написал в своем тг-канале народный избранник.