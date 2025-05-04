Глава СКР вмешался в дело о нападении на депутата Госдумы М. Матвеева в Самаре

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение прокуратуры по делу о нападении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева. Ранее ведомство исключило из обвинительного заключения статью о покушении на убийство.
Народный избранник получил травму голову, после того как вмешался в конфликт между местными жителями и мигрантами, среди которых был один несовершеннолетний с гражданством РФ. Далее было проведено расследование, по результатам которого следователи направили в прокуратуру обвинительное заключение. А в отношении трех нападавших тогда возбудили уголовное дело по трем статья: о хулиганстве, о покушении на убийство и о об умышленном причинении среднего вреда здоровью.
Но в прокуратуре сослались на необходимость переквалифицировать действия злоумышленников. Главный прокурор Самарской области Дмитрий Цымлов вернул уголовное дело в СК на доработку, исключив из нее статью о покушении на убийство. С чем не согласились в Следственном Комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального управления Следкома по Самарской области Александру Воеводину принять меры по обжалованию данного решения, включая обращение в Генеральную прокуратуру.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СКР.
Глава Следственного Комитета вмешался в расследование уголовного дела после того, как сам Михаил Матвеев прокомментировал действия прокуратуры.
«Как говорит мне мой адвокат Андрей Соколов, опасность подобных кульбитов прокуратуры в том, что если умысел на убийство не докажут, то переквалификация обвинения может уйти неизвестно куда, вплоть до побоев, если по оценке медиков не причинен существенный вред здоровью. Ведь при покушении на убийство можно вообще не причинить вред здоровью (стрелял, но осечка). Или бил ножом в жизненно важный орган, но потерпевший увернулся и получил легкий порез одежды», — написал в своем тг-канале народный избранник.
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