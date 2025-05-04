Минфин сказал о страховых выплатах в Беларуси после ДТП с дикими животными

В Министерстве финансов сказали, когда в Беларуси можно получить страховые выплаты после ДТП с дикими животными, сообщает БелТА.
По словам начальника главного управления страхового надзора Минфина Сергея Осенко, новации о страховых выплатах при ДТП с животными предусмотрел указ о страховании (№ 108), вступивший в силу с 23 апреля 2025-го. При этом ранее аварии с дикими животными не подлежали страховому возмещению по договору ОСАГО.
Сейчас водитель и пассажир — владелец транспортного средства, если он был в авто в момент аварии, их наследники, получат денежную компенсацию, если был причинен вред жизни или здоровью. Средства будут выплачиваться независимо от вины водителя с лимитом, аналогичным при обычных авариях.
Однако ущерб имуществу не будет возмещаться, если не был заключен договор добровольного страхования. Кроме того, по «автогражданке» будет возмещаться вред, который был причинен жизни и здоровью пассажиров, не являющихся владельцами авто и находившимся в транспорте в момент ДТП.
— Как правило, в таких дорожно-транспортных происшествиях страдают водители, — отметил специалист.
Обязательным условием для страховых выплат после ДТП с дикими животными является наличие действующего договора ОСАГО. Водитель и пассажир-владелец ТС могут обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию, чтобы возместить вред. Или это могут сделать их наследники. Выплаты будут произведены за счет фонда бюро, формируемого по обязательному страхованию гражданской ответственности.
При этом при наличии договора добровольного страхования, в котором ДТП с животными — страховой случай, потерпевшие, как и раньше, могут обратиться в свою страховую организацию.
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