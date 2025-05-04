Минфин сказал о страховых выплатах в Беларуси после ДТП с дикими животными

Однако ущерб имуществу не будет возмещаться, если не был заключен договор добровольного страхования. Кроме того, по «автогражданке» будет возмещаться вред, который был причинен жизни и здоровью пассажиров, не являющихся владельцами авто и находившимся в транспорте в момент ДТП.