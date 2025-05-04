В Госдуме призвали наказать учениц нижегородской школы, избивших лощадь

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг жестокого обращения с животным в спортивной школе олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту. Три ученицы проникли в денник к лошади по кличке Иоланта и начали принуждать ее выполнять трюки. Когда животное не подчинялось, девочки избивали его хлыстом, при этом снимая происходящее на видео.