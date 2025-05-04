В Енисейском районе лесные пожарные добирались до очага возгорания на лодке

В Енисейском районе Красноярского края лесным пожарным пришлось привлечь водный транспорт, чтобы добирались до очага возгорания.
Из-за разлива реки Кемь только так можно было попасть к месту ландшафтного пожара. Установить его в окрестностях поселка Усть-Кемь помогла камера видеомониторинга, которая зафиксировала выброс дыма.
Пожарной машине огнеборцев, которые выдвинулась к месту возгорания, путь преградила широко разлившаяся протока реки Кемь.
На место тут же доставили лодку, на которой шесть пожарных переправились к месту возгорания. Затем на помощь на катере с воздушной подушкой прибыли еще пять спасателей.
«Сильный ветер и высокая сухая трава осложняли тушение. С помощью воздуходувок и ранцевых лесных огнетушителей совместно с коллегами справились с огнём за два часа», — рассказал инструктор десантно-пожарной группы Енисейского авиаотделения Максим Пермяков.
По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнём. Кто виноват в поджоге трав, предстоит разобраться следствию.
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