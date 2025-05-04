В Подмосковье восстановили электроснабжение основной части потребителей

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате аномального снегопада и сильного ветра 2 мая в Московской области упало много деревьев, повредивших линии электропередачи. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек. Более 200 аварийных бригад коммунальных служб вместе с МЧС России задействовали в ликвидации последствий непогоды.