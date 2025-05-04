В Подмосковье восстановили электроснабжение основной части потребителей

«Энергетики группы “Россети” работают в круглосуточном режиме и восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — отмечается в сообщении компании.
Отмечается, что электричество полностью восстановлено в городских округах Пушкинский, Мытищи и Рузский, Клин, Дмитров, Талдомский и Солнечногорск. На севере Московской области продолжаются работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи в местах повторного падения деревьев. Энергетики отрабатывают единичные запросы по проведению ремонтно-восстановительных работ на участках электросетей СНТ и коттеджных поселков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что непростыми территориями для восстановления оказались Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. Он поблагодарил специалистов из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска — оттуда на усиление «Россетей Московского региона» прибыли дополнительные бригады энергетиков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате аномального снегопада и сильного ветра 2 мая в Московской области упало много деревьев, повредивших линии электропередачи. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек. Более 200 аварийных бригад коммунальных служб вместе с МЧС России задействовали в ликвидации последствий непогоды.