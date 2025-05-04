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Пострадавший от нападения медведя житель Башкирии находится в тяжелом состоянии

Глава минздрава Башкирии сообщил о состоянии пострадавшего от лап медведя сельчанина.

Источник: Министерство здравоохранения Башкирии

Пострадавший после нападения медведя мужчина находится в Белорецкой больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

По предоставленным данным, пострадавшим оказался 70-летний мужчина. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии со множественными переломами и рваными ранами. Врачи борются за жизнь раненного.

Напомним, нападение медведя произошло в деревне Шарипово Абзелиловского района. Об этом сообщили в минэкологии Башкирии 4 мая.

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