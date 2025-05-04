Пострадавший от нападения медведя житель Башкирии находится в тяжелом состоянии

Пострадавший после нападения медведя мужчина находится в Белорецкой больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
По предоставленным данным, пострадавшим оказался 70-летний мужчина. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии со множественными переломами и рваными ранами. Врачи борются за жизнь раненного.
Напомним, нападение медведя произошло в деревне Шарипово Абзелиловского района. Об этом сообщили в минэкологии Башкирии 4 мая.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.