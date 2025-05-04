Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судно застряло во льдах Охотского моря в Хабаровском крае

Прокуратура начала проверку.

Источник: ДВТП

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку после сообщений о происшествии с водным транспортом в акватории Охотского моря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

1 мая судно «Иркутск» было спущено на воду для перегона к причалам Охотского судоремонтного завода для подготовки к предстоящему сезону рыбной ловли. Корабль застрял во льдах.
«Экипаж самостоятельно покинул опасную зону, никто не пострадал», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Проверка касается исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Специалисты дадут оценку тому, насколько обоснованным было решение о выходе судна до начала навигационного периода.