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Красноярцы отреагировали на пожар в приюте для животных: ищут виновных

КРАСНОЯРСК, 4 мая, ФедералПресс. Красноярцы эмоционально отреагировали на пожар в приюте для животных на окраине города, откуда пришлось эвакуировать десятки собак. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: AP 2024

«Лишь бы всё закончилось благополучно и животных не бросили в неизвестности!», — поделилась переживаниями Татьяна Б.

Некоторые горожане предположили, что случившееся — дело рук недоброжелателей.

«Догхантеры подожгли. Это ясно», — считает Рита Н.

Впрочем, высказывались и противоположные гипотезы.

«Именно так псинобесы скрывают огромные свои хищения! Чтобы вновь просить государственных денег в свои бездонные карманы… А псины для них — лишь источник наживы», — настаивает пользователь Legioner.

Свое мнение оставили и противники бездомных животных, считающие, что последние приносят слишком много проблем.

«Плохо что спасли. Лучше бы не спасли», — полагает Игорь П.

Впрочем, большая часть читателей благожелательно отнеслась к собакам.

«Хорошо, что все обошлось! Приюту процветания! Пусть все собаки найдут себе хороших хозяев», — резюмировала Ольга.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как из приюта на правобережье Красноярска во время пожара спасли 40 собак. Ни одно животное не пострадало.