Красноярцы отреагировали на пожар в приюте для животных: ищут виновных

«Лишь бы всё закончилось благополучно и животных не бросили в неизвестности!», — поделилась переживаниями Татьяна Б.
Некоторые горожане предположили, что случившееся — дело рук недоброжелателей.
«Догхантеры подожгли. Это ясно», — считает Рита Н.
Впрочем, высказывались и противоположные гипотезы.
«Именно так псинобесы скрывают огромные свои хищения! Чтобы вновь просить государственных денег в свои бездонные карманы… А псины для них — лишь источник наживы», — настаивает пользователь Legioner.
Свое мнение оставили и противники бездомных животных, считающие, что последние приносят слишком много проблем.
«Плохо что спасли. Лучше бы не спасли», — полагает Игорь П.
Впрочем, большая часть читателей благожелательно отнеслась к собакам.
«Хорошо, что все обошлось! Приюту процветания! Пусть все собаки найдут себе хороших хозяев», — резюмировала Ольга.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как из приюта на правобережье Красноярска во время пожара спасли 40 собак. Ни одно животное не пострадало.