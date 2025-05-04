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Омичка хотела заработать на криптовалюте и теперь должна банку почти 2 млн рублей

Мошенники также смогли обмануть трех ее приятельниц.

Источник: Комсомольская правда

В омской полиции рассказали показательную историю обмана 49-летней омички. Мошенники смогли обмануть не только ее, но и трех приятельниц женщины.

В конце марта омичке в мессенджере пришло заманчивое предложение — заработать денег на криптовалютной бирже. Она установила приложение, зарегистрировалась на платформе и под руководством опытного «брокера» внесла на свой «брокерский счет» первые 10 тысяч рублей. А потом еще 920 тысяч, взятых в кредит в банке.

Когда омичка захотела вывести полученную мегаприбыль, «брокер» потребовал новых денежных вливаний — якобы на оплату страховки. Так женщина влезла в еще один долг — на 720 тысяч рублей.

А затем мошенники, видимо, решили прощупать еще и окружение жертвы и попросили женщину предоставить «доверенных лиц» для разблокировки счета и получения заработка. Верные подруги омички, вместо того чтобы заподозрить неладное, откликнулись на ее просьбу и перечислили мошенникам еще 2 млн рублей.

После этого аферисты перестали выходить на связь. Здесь до ничего не сведущей в инвестициях женщины наконец-то дошло, что ее обманули, и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».