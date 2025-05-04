Омичка хотела заработать на криптовалюте и теперь должна банку почти 2 млн рублей

В конце марта омичке в мессенджере пришло заманчивое предложение — заработать денег на криптовалютной бирже. Она установила приложение, зарегистрировалась на платформе и под руководством опытного «брокера» внесла на свой «брокерский счет» первые 10 тысяч рублей. А потом еще 920 тысяч, взятых в кредит в банке.