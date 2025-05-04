Число жертв землетрясения в Таиланде увеличилось до 86

28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда. Сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях.