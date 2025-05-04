Бастрыкин поручил обжаловать решение по делу о нападении на депутата Матвеева в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился обжаловать решение прокуратуры, исключившей из обвинения статью о покушении на убийство в деле о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева.
Нападение произошло 18 июля 2024 года в Промышленном районе Самары. Матвеев вмешался в конфликт между местными жителями и мигрантами, один из которых оказался несовершеннолетним с гражданством РФ. В результате депутат получил травму головы, пострадал и его водитель.
Следователи квалифицировали действия троих нападавших по статьям о хулиганстве, покушении на убийство и причинении вреда здоровью. Однако прокуратура из заключения наиболее тяжкую статью исключила. Теперь СК добивается ее возврата.