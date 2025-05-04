В Израиле из-за ракетного обстрела из Йемена пострадали восемь человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Восемь человек получили ранения в результате ракетного обстрела израильской территории из Йемена в Израиле. Об этом сообщила медицинская служба «Маген Давид адом».
«Врачи оказали медицинскую помощь и направили восемь пострадавших в больницы», — говорится в заявлении.
Как сообщили медики «Маген Давид адом», в числе пострадавших «мужчина в возрасте 50 лет с травмами конечностей», «две женщины в возрасте 54 и 38 лет с травмами головы», «64-летний мужчина, который был ранен летевшим в него предметом». Еще несколько человек находятся в состоянии шока после обстрела.
Ранее было зафиксировано падение обломков ракеты в районе Бен-Гуриона после обстрела со стороны Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации гостелерадиокомпании Kan, аэропорт Бен-Гурион был закрыт около часа для взлетов и посадок самолетов после обстрела. В результате обстрела сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля, предупреждая об угрозе ракетного обстрела со стороны Йемена. Как убедился корреспондент ТАСС, тревога была объявлена в том числе в районе Тель-Авива.
Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил после падения ракеты в районе Бен-Гуриона, что Израиль нанесет ответный «семикратный удар» по тем, кто его атакует. По информации портала Ynet, в ближайшее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет экстренное телефонное совещание с участием силовых министров и руководителей структур безопасности, в ходе которого будет обсуждаться ракетная атака из Йемена. Кроме того, на вечер 4 мая запланировано заседание израильского кабмина, отмечает портал.