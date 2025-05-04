В Израиле из-за ракетного обстрела из Йемена пострадали восемь человек

Ранее было зафиксировано падение обломков ракеты в районе Бен-Гуриона после обстрела со стороны Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации гостелерадиокомпании Kan, аэропорт Бен-Гурион был закрыт около часа для взлетов и посадок самолетов после обстрела. В результате обстрела сирены воздушной тревоги прозвучали в ряде районов Израиля, предупреждая об угрозе ракетного обстрела со стороны Йемена. Как убедился корреспондент ТАСС, тревога была объявлена в том числе в районе Тель-Авива.