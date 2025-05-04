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В Стамбуле напали на председателя оппозиционной партии Турции

АНКАРА, 4 мая. /ТАСС/. Председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель подвергся нападению в Стамбуле. Как сообщает телеканал Habert? rk, нападавшим оказался 66-летний турок, у которого уже было три судимости.

Источник: Reuters

Нападение произошло, когда Озель в сопровождении членов партии и охраны покидал траурное мероприятие в Культурном центре Ататюрка. Внезапно сбоку к нему подскочил человек из толпы и резко нанес сильный удар открытой ладонью по лицу в районе лба, политик видимых травм не получил. Нападавшего моментально схватили. Его личность установлена, но в интересах следствия не разглашается.

После нападения Озелю позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осудивший инцидент и заверивший, что все детали случившегося будут выяснены. Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Глава МВД Али Ерликая «решительно осудил нападение на председателя НРП». Он подтвердил, что нападавший «с инициалами С. Т. пойман и задержан».