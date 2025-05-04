В Стамбуле напали на председателя оппозиционной партии Турции

Нападение произошло, когда Озель в сопровождении членов партии и охраны покидал траурное мероприятие в Культурном центре Ататюрка. Внезапно сбоку к нему подскочил человек из толпы и резко нанес сильный удар открытой ладонью по лицу в районе лба, политик видимых травм не получил. Нападавшего моментально схватили. Его личность установлена, но в интересах следствия не разглашается.