Работник шиномонтажки спас школьницу от хулиганов в Новосибирске

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в микрорайоне Чистая Слобода. Очевидцы рассказали, что несовершеннолетние напали на сверстниц за гаражами и распылили газовый баллончик. После этого одна из жертв попыталась сбежать, но злоумышленники стали ее преследовать, толкнули на землю и отобрали телефон.
В происходящее вмешался работник шиномонтажа, и хулиганы разбежались. Позже обеих девочек, получивших ожоги от перцовки, забрали в больницу. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
До этого полицейская спасла жертву домашнего насилия, которая просто молчала в трубку. Вместо того, чтобы отнести звонок к ложным обращениям, она попросила абонента дважды постучать по динамику телефона, если он в опасности. Услышав два стука, офицер начала отлеживать местоположение звонившего и попросила еще раз подтвердить угрозу, нажав кнопку с цифрой на телефоне.
Женщина отнесла дело к разряду первоочередных и отправила на место происшествия своих коллег. Правоохранители обнаружили по этому адресу молодую заплаканную девушку, которая рассказала, что во время ссоры ее избил молодой человек.