Работник шиномонтажки спас школьницу от хулиганов в Новосибирске

До этого полицейская спасла жертву домашнего насилия, которая просто молчала в трубку. Вместо того, чтобы отнести звонок к ложным обращениям, она попросила абонента дважды постучать по динамику телефона, если он в опасности. Услышав два стука, офицер начала отлеживать местоположение звонившего и попросила еще раз подтвердить угрозу, нажав кнопку с цифрой на телефоне.