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Мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента со стрельбой, которую устроил мигрант в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Freepik

Инцидент произошел в ходе дорожного конфликта возле круглосуточного магазина по улице Высоцкого. По данным местных СМИ, несколько мигрантов устроили ссору на проезжей части, в ходе словесной перепалки один из иностранцев несколько раз выстрелил в оппонентов.

Обстоятельства произошедшего и личность стрелка устанавливаются. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение местным органам следствия возбудить уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском поймали подростка, который обстрелял окна квартиры пожилой женщины. Юноша повредил 10 стеклопакетов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подросток поставлен на профилактический учет. С его родителями проведена беседа, решается вопрос о возмещении ущерба. Мотивы поступка молодого человека устанавливаются.