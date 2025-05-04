Мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске

Инцидент произошел в ходе дорожного конфликта возле круглосуточного магазина по улице Высоцкого. По данным местных СМИ, несколько мигрантов устроили ссору на проезжей части, в ходе словесной перепалки один из иностранцев несколько раз выстрелил в оппонентов.