В Самарской области произошло 5 дорожных аварий с пострадавшими и погибшим 3 мая

Статистику нарушений и происшествий на дорогах области за минувшие сутки приводит региональное управление ГУ МВД.
По данным ведомства, 3 мая в Самарской области было зарегистрировано 341 нарушение правил дорожного движения. Чаще всего водители попадались с незаконной тонировкой (49). 32 раза инспекторы ДПС фиксировали управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, инспекторы ДПС зарегистрировали 5 ДТП с пострадавшими. В Этих авариях пострадали 5 человек и один погиб.
Одно из дорожно-транспортных происшествий случилось в Борском районе. Там в 16 часов вечера на мотороллере «Муравей» съехал в кювет 47-летний мужчина. Это произошло на 1-м км дороги «Борское-Таволжанка-Гвардейцы- Благодаровка».
В какой-то момент водитель остановился на обочине, но мотороллер продолжил движение. Из-за ДТП пострадала 38-летняя пассажирка, которой оказали разовую медпомощь, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
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