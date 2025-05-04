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Сбежавшего из алматинской больницы арестованного задержали

Задержали следственно-арестованного, совершившего побег из городской больницы Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

3 мая стало известно, что подозреваемый в совершении кражи казахстанец совершил побег из городской больницы. Он проходил там лечение, находясь под стражей.

— По факту побега подозреваемого в краже из городской больницы, где он находился на лечении, возбуждено уголовное дело, — сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В КУИС добавили, что подробности по делу не разглашаются.

Напомним, 1 апреля 30-летний подозреваемый в изнасиловании сбежал с территории районного суда в Алматинской области. Был введен специальный план «Сирена».

Позже заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что возбуждено дело о халатности в отношении сотрудников полиции.

Позже сбежавшего подозреваемого задержали.