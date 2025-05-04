Сбежавшего из алматинской больницы арестованного задержали

3 мая стало известно, что подозреваемый в совершении кражи казахстанец совершил побег из городской больницы. Он проходил там лечение, находясь под стражей.
— По факту побега подозреваемого в краже из городской больницы, где он находился на лечении, возбуждено уголовное дело, — сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.
Проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
В КУИС добавили, что подробности по делу не разглашаются.
Напомним, 1 апреля 30-летний подозреваемый в изнасиловании сбежал с территории районного суда в Алматинской области. Был введен специальный план «Сирена».
Позже заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что возбуждено дело о халатности в отношении сотрудников полиции.
Позже сбежавшего подозреваемого задержали.