Российскую туристку с двумя детьми ограбили в отеле на Шри-Ланке

По словам Милы, отдыхавшей в Теранагаме с двумя детьми, инцидент произошел в ночь на 1 мая. Женщина, занимавшая номер на 4-м этаже отеля Citrus, утверждает, что держала дверь на балкон открытой, чтобы спать под шум океана. Теперь она уверена, что грабители воспользовались этим и проникли в ее комнату через балконы соседних номеров, которые были свободны. Они украли $200, эти деньги были отложены на подарки для близких.