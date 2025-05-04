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В Новосибирске демонтировали часть упавшей лепнины на Красном проспекте

Угрозы дальнейшего обрушения нет.

Источник: МКУ «Служба аварийно-спасательных работ»

4 мая на Красном проспекте в Новосибирске демонтировали аварийную часть обрушившегося козырька дома на Красном Проспекте, 35. Об этом сообщают в МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

Часть бетонной конструкции успешно сняли с помощью альпинистского снаряжения. Угрозы дальнейшего обрушения больше нет. Работы проводились совместно со Службой пожаротушения МЧС.

Кроме того, рабочие провели оборку возможных выпадающих частей фасады, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем.

Напомним, что кусок лепнины с фасада дома упал примерно в 09:20 часов. Приехавшая на место ЧП полиция огородила место. Пострадавших нет.