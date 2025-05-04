Пенсионера, на которого напал медведь в Башкирии, пытаются спасти врачи

В начале апреля в Подмосковье недалеко от деревни Соколово на границе со Смоленской областью 29-летний мужчина отправился в лес, чтобы найти сброшенные лосиные и оленьи рога, но в какой-то момент из чащи тоже вышел медведь. По неизвестной причине хищник атаковал человека, а потом скрылся. Пострадавший позвонил родственникам. В итоге его госпитализировали на вертолете. Тогда врачам удалось спасти его жизнь.