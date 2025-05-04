В Китае опрокинулись два прогулочных судна

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье около 16:00 по местному времени (11.00 по московскому времени) после сильного ливня.
В результате происшествия около 70 человек оказались в воде, к настоящему моменту более 50 человек удалось спасти. Агентство отмечает, что поисково-спасательная операция продолжается.
30 апреля сообщалось, что в Омской области лодка с людьми перевернулась из-за сильного ветра. Инцидент произошел в Тевризском районе возле деревни Кайгарлы. В результате происшествия утонули 50-летняя женщина и 55-летний мужчина, которые на лодке возвращались домой с кладбища.
Еще один случай произошел в американском штате Аризона во время лодочных гонок. Во время движения транспортное средство сделало сальто. В результате пострадали находившиеся на борту люди.