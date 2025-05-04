В Башкирии 44-летняя женщина получила ожоги после пожара

В Белорецке накануне, 3 мая, произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, возгорание произошло в бревенчатом жилом доме на Колхозной улице. В результате случившегося пострадала 44-летняя женщина.
Пострадавшую госпитализировали с ожогом плеча и шеи. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Причины пожара устанавливаются.
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