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В Башкирии 44-летняя женщина получила ожоги после пожара

В Белорецке 3 мая произошел пожар на Колхозной улице.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке накануне, 3 мая, произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, возгорание произошло в бревенчатом жилом доме на Колхозной улице. В результате случившегося пострадала 44-летняя женщина.

Пострадавшую госпитализировали с ожогом плеча и шеи. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Причины пожара устанавливаются.

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