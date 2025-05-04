В Барановичах сильный ветер повалил дерево на движущийся автомобиль, пишет газета «Наш край».
Инцидент с падением дерева на легковушку произошел в районном центре 4 мая. Так, в районе перекрестка улицы Баранова с улицей Войкова в Барановичах на проезжую часть упало дерево.
Дерево рухнуло из-за сильного порывистого ветра. К сожалению, в этот момент на перекрестке как раз оказался автомобиль. Ветви дерева при его падении привалили транспортное средство.
Чтобы устранить последствия стихии на место прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе работники ГРОЧС.
На момент написания статьи о пострадавших не сообщалось.
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А в Сенице водитель Renault погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия.
Также ГАИ опровергла информацию о перепродаже регистрационных знаков на авто: «Продаж “красивых” знаков из-под полы не было и не будет».
Тем временем Белтехосмотр отказал в допуске к движению почти 44 тысячам авто в апреле 2025.