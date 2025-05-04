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В Барановичах сильный ветер повалил дерево на движущийся автомобиль

Дерево упало на движущийся автомобиль из-за сильного ветра в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах сильный ветер повалил дерево на движущийся автомобиль, пишет газета «Наш край».

Инцидент с падением дерева на легковушку произошел в районном центре 4 мая. Так, в районе перекрестка улицы Баранова с улицей Войкова в Барановичах на проезжую часть упало дерево.

Дерево рухнуло из-за сильного порывистого ветра. К сожалению, в этот момент на перекрестке как раз оказался автомобиль. Ветви дерева при его падении привалили транспортное средство.

Чтобы устранить последствия стихии на место прибыли сотрудники оперативных служб, в том числе работники ГРОЧС.

На момент написания статьи о пострадавших не сообщалось.

Еще под Смолевичами в ДТП погибли 17-летние мотоциклист с пассажиром: «Оба были без шлемов».

А в Сенице водитель Renault погиб, врезавшись в дерево из-за плохого самочувствия.

Также ГАИ опровергла информацию о перепродаже регистрационных знаков на авто: «Продаж “красивых” знаков из-под полы не было и не будет».

Тем временем Белтехосмотр отказал в допуске к движению почти 44 тысячам авто в апреле 2025.