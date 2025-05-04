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В Мангистау обсудили борьбу с наркотиками: выявлено свыше 2000 преступлений

В Мангистауской области прошло заседание межведомственного штаба по борьбе с наркоманией. Встречу провёл заместитель акима области Аббат Урисбаев, обсуждение транслировалось в прямом эфире в соцсетях, сообщает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.

Как сообщил представитель МВД Сергей Ильиных, в первом квартале 2025 года в Казахстане выявлено свыше 2000 преступлений, связанных с наркотиками — на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины из них — тяжкие и особо тяжкие.

Также на 37% выросло количество административных правонарушений. За три месяца в стране ликвидировано 69 подпольных нарколабораторий и пресечена деятельность 18 организованных наркогрупп.

Особое внимание уделяется профилактике: с начала года проведено более 4,5 тысяч мероприятий, из них 3000 — в школах и колледжах. Информацией охвачено свыше 343 тысяч подростков и молодых людей.

На заседании также обсудили подготовку к месячнику, приуроченному ко Дню борьбы с наркотиками (26 июня), и планы работы на второй квартал. Представители общественности предложили усилить профилактическую работу и координацию усилий.

Аббат Урисбаев подчеркнул: все предложения будут учтены, а борьба с наркозависимостью продолжится в системном формате.