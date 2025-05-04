В Мангистау обсудили борьбу с наркотиками: выявлено свыше 2000 преступлений

Как сообщил представитель МВД Сергей Ильиных, в первом квартале 2025 года в Казахстане выявлено свыше 2000 преступлений, связанных с наркотиками — на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины из них — тяжкие и особо тяжкие.