В Самарской области сотрудник ГАИ спас пассажира, у которого случился инфаркт

О подвиге коллеги в своем телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД. Ирина Волк сообщила, что сотрудник ГАИ Самарской области оказал помощь мужчине, у которого случился инфаркт в дороге.
Все случилось в Ставропольском районе, когда капитан полиции Шамиль Ханмагомедов был на дежурстве. К нем обратился водитель: в салоне его авто находился друг, которому стало плохо с сердцем, и нужно было помочь отвезти товарища в больницу.
Шамиль Ханмагомедов бросился к мужчине, у которого в дороге случился инфаркт. У того не прощупывался пульс.
«Осталось сделать только массаж сердца, что и было мной сделано. Далее, когда у пострадавшего появился пульс, мы вместе с водителем перенесли его в патрульный автомобиль», — вспоминает сотрудник ГАИ Ставропольского района Шамиль Ханмагомедов.
Мужчину, которому стало плохо, благополучно доставили в кардиологическое отделение клинической больницы Тольятти. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Позднее брат спасенного поблагодарил Шамиля Ханмагомедова, отправив на его имя благодарственное письмо через сайт регионального ГУ МВД. Сам полицейский свой поступок подвигом не считает, поскольку это часть его работы.
«Я испытал большую радость, что смог помочь человеку», — подчеркнул капитан полиции.
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