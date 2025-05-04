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Под Челябинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку

Под Челябинском автомобиль насмерть сбил 11-летнюю девочку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на территории Сосновского района.

Трагедия произошла 4 мая на втором километре дороги, ведущей из поселка Рощино к трассе «Подъезд к Екатеринбургу».

Предварительно известно, 51-летний водитель Lada Granta совершил наезд на внезапно выбежавшую на проезжую часть девочку 2013 года рождения.

От полученных травм школьница скончалась в медицинском учреждении.

Известно, что дорогу ребенок перебегал в неустановленном для этого месте. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.