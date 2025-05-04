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На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Второй энергоблок финской АЭС «Ловииса» работает на пониженной мощности из-за утечки водорода, сообщила компания-оператор Fortum.

Источник: AP 2024

«Второй блок электростанции “Ловииса” будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в заявлении.

По словам оператора, утечку обнаружили и устранили в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.

Первый энергоблок АЭС «Ловииса» работает в штатном режиме.

АЭС «Ловииса» располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.