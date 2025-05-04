На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

«Второй блок электростанции “Ловииса” будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в заявлении.