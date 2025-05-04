На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

«Второй блок электростанции “Ловииса” будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в заявлении.
По словам оператора, утечку обнаружили и устранили в одном из четырех теплообменников. По оценкам Fortum, ремонтные работы займут два дня.
Первый энергоблок АЭС «Ловииса» работает в штатном режиме.
АЭС «Ловииса» располагается на юге Финляндии. Два энергоблока АЭС производят более десяти процентов потребляемой в стране электроэнергии.