Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике

В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В результате ЧП погибли трое граждан Киргизии, еще один с с телесными повреждениями был доставлен в больницу.
«Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь. Для координации всех процедур, связанных с отправкой тел на родину, в город Геленджик направлен сотрудник посольства», — заявили в пресс-службе.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посольство республики продолжает держать ситуацию под контролем и находится в тесном взаимодействии с российскими компетентными органами.