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Посольство Киргизии связалось с родными рабочих, погибших в Геленджике

БИШКЕК, 4 мая — РИА Новости. Посольство Киргизии в РФ связалось с родственниками погибших в Геленджике рабочих, им оказывается консульско-правовая помощь, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе киргизского МИД.

В субботу в Геленджике на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ произошел каменно-скальный обвал грунта. В результате ЧП погибли трое граждан Киргизии, еще один с с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

«Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации оперативно установило контакт с родственниками погибших и оказывает им необходимую консульско-правовую помощь. Для координации всех процедур, связанных с отправкой тел на родину, в город Геленджик направлен сотрудник посольства», — заявили в пресс-службе.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что посольство республики продолжает держать ситуацию под контролем и находится в тесном взаимодействии с российскими компетентными органами.