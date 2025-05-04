ГУВД Мингорисполкома: жертвы мошенников теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить на покупках несуществующих товаров в Instagram*

Замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шевелев сказал sb.by, что жертвы мошенников в Instagram* теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить.
Шевелев говорит, что минская милиция буквально ежедневно принимает заявления о покупке в Instagram* несуществующих товаров через фейковые аккаунты, сделанные в стилистике реальных интернет-магазинов.
— В среднем жертвы теряют по 300 — 400 рублей, иногда больше. Был случай, мошенники продавали iPhone 15 Pro Max за 2 тысячи рублей. Покупатель перевел всю сумму и остался ни с чем, — отметил представитель ГУВД столицы Беларуси.
Особое внимание Дмитрий Шевелев обратил внимание на периоды сезонного спроса. Речь, например, к тюльпанам перед 8 Марта, шины летом или зимой, а перед Новым годом — все для елки. Также попадают в поле зрения как белорусов, так и отслеживающих тренды мошенников продукты. К примеру, морепродукты. В милиции рассказали, как минчанка нашла в Instagram* «магазин», в котором банку камчатского краба продавали за 18 рублей вместо реальной цены в 100. Сделав заказ морепродуктов на 130 рублей, женщина перевела всю сумму, однако, ничего не получила.
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* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.