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ГУВД Мингорисполкома: жертвы мошенников теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить на покупках несуществующих товаров в Instagram*

ГУВД: белорусы теряют 300 — 400 рублей, делая покупки у мошенников в Instagram*

Источник: Комсомольская правда

Замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шевелев сказал sb.by, что жертвы мошенников в Instagram* теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить.

Шевелев говорит, что минская милиция буквально ежедневно принимает заявления о покупке в Instagram* несуществующих товаров через фейковые аккаунты, сделанные в стилистике реальных интернет-магазинов.

— В среднем жертвы теряют по 300 — 400 рублей, иногда больше. Был случай, мошенники продавали iPhone 15 Pro Max за 2 тысячи рублей. Покупатель перевел всю сумму и остался ни с чем, — отметил представитель ГУВД столицы Беларуси.

Особое внимание Дмитрий Шевелев обратил внимание на периоды сезонного спроса. Речь, например, к тюльпанам перед 8 Марта, шины летом или зимой, а перед Новым годом — все для елки. Также попадают в поле зрения как белорусов, так и отслеживающих тренды мошенников продукты. К примеру, морепродукты. В милиции рассказали, как минчанка нашла в Instagram* «магазин», в котором банку камчатского краба продавали за 18 рублей вместо реальной цены в 100. Сделав заказ морепродуктов на 130 рублей, женщина перевела всю сумму, однако, ничего не получила.

Ранее мы рассказывали, что белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября.

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.