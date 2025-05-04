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Сильный пожар произошел в Химках

В подмосковных Химках произошел крупный пожар. О возгорании в воскресенье, 4 мая, с места событий сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

В подмосковных Химках произошел крупный пожар. О возгорании в воскресенье, 4 мая, с места событий сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».

Предположительно, пожар начался по адресу улица Опанасенко, 15. В результате значительную часть района заволокло дымом. По предварительным данным, в этом районе загорелся частный дом.

Другой пожар произошел 1 мая, когда на Старопотаповской улице в районе Южное Бутово загорелись два частных дома. Кроме того, 29 апреля возгорание произошло на 17-м этаже жилого дома в Борисовском проезде. Хозяйка выбралась из квартиры самостоятельно, пожарные ликвидировали горение.