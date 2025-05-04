Сильный пожар произошел в Химках

Другой пожар произошел 1 мая, когда на Старопотаповской улице в районе Южное Бутово загорелись два частных дома. Кроме того, 29 апреля возгорание произошло на 17-м этаже жилого дома в Борисовском проезде. Хозяйка выбралась из квартиры самостоятельно, пожарные ликвидировали горение.