«Поэтому пока несложно определить, что голос сгенерирован ИИ». Милиция назвала белорусам верный признак, как отличить подделанный нейросетью голос знакомых

— Таких случаев в Минске зарегистрировано немного, и чаще всего никто деньги не переводит, так как мошенники просто массово рассылают сообщение. И понятно, что с каждым из контактов у человека разные взаимоотношения. Поэтому здесь потерпевших практически нет.