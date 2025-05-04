«Поэтому пока несложно определить, что голос сгенерирован ИИ». Милиция назвала белорусам верный признак, как отличить подделанный нейросетью голос знакомых

Милиция пояснила белорусам, как отличить воспроизведенный искусственным интеллектом голос знакомых людей. Об этом в интервью sb.by сказал замначальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шевелев.
— Что касается воспроизведенного нейросетью голоса, интонацию живого человека он не повторяет. Поэтому пока несложно определить, что он сгенерирован ИИ, — подчеркнул специалист.
Вместе с тем в Минске все же встречаются случаи, когда киберпреступники подделывают голоса, пользуясь инструментарием искусственного интеллекта. Например, Шевелев рассказал, как был взломан 20-летнего жителя столицы, а от его имени контакты молодого человека получили сгенерированное нейросетью голосовое сообщение. Там содержалась просьба дать в долг 450 рублей. Правда, деньги мошенникам никто не перевел.
Дмитрий Шевелев добавил, говоря о подделке аферистами голоса с помощью ИИ:
— Таких случаев в Минске зарегистрировано немного, и чаще всего никто деньги не переводит, так как мошенники просто массово рассылают сообщение. И понятно, что с каждым из контактов у человека разные взаимоотношения. Поэтому здесь потерпевших практически нет.
Также ГУВД Мингорисполкома рассказало, что жертвы мошенников теряют в среднем 300 — 400 рублей при попытке сэкономить на покупках несуществующих товаров в соцсетях.