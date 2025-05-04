В Самарской области спасатели достали водителя из перевернутой «Лады Ларгус»

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 мая в Безенчукском районе. Водитель «Лады Ларгус» пострадал в аварии, не справившись с управлением, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В ведомстве рассказали, что ДТП произошло в 16:40 на 2-м километре трассы «Безенчук-Переволоки». Водитель «Лада Ларгус» выбрал небезопасный скоростной режим и, не справившись с управлением, вылетел в кювет. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и спасатели.
«К сожалению, пострадал водитель 1985 г. р., госпитализирован в Чапаевскую городскую больницу», — уточнили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», специалисты которого проводили на месте ДТП аварийно-спасательные мероприятия.
Ранее мы писали, как 4 мая в Центральном районе Тольятти в результате столкновения с «Калиной» перевернулась «Веста». К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Также мы сообщали о том, что в Самарской области за минувшие сутки произошло 5 дорожных аварий, в которой пятеро пострадали и один человек погиб.
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