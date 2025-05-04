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ТАСС: в Москве в доме произошел взрыв с последующим возгоранием

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Хлопок с последующим возгоранием произошел в квартире на 9 этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. В результате взрыва произошло обрушение между 8 и 9 этажами, горят две квартиры. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным, в жилом доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв с последующим возгоранием на девятом этаже. В настоящее время горят две квартиры, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что квартира, в которой произошел взрыв, разрушена.

«Идет оперативная эвакуация людей из квартир подъезда дома на юго-западе столицы», — сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе МЧС заявили, что из дома эвакуируют всех людей.

В ГСУ СК РФ по Москве подтвердили информацию о взрыве. По данному факту организована доследственная проверка.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Москве, возгорание произошло в девятиэтажке по адресу: улица Генерала Тюленева, д. 39. «Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей», — добавили в пресс-службе.