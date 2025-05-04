ТАСС: в Москве в доме произошел взрыв с последующим возгоранием

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Хлопок с последующим возгоранием произошел в квартире на 9 этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. В результате взрыва произошло обрушение между 8 и 9 этажами, горят две квартиры. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.