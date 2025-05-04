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В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв

В многоэтажном доме в Юго-западном административном округе Москвы произошел взрыв, начался сильный пожар. Об этом в воскресенье, 4 мая, Вечерней Москвы сообщил источник в оперативных службах.

В многоэтажном доме в Юго-западном административном округе Москвы произошел взрыв, начался сильный пожар. Об этом в воскресенье, 4 мая, «Вечерней Москвы» сообщил источник в оперативных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Генерала Тюленева, 39. По предварительной информации, как минимум три человека пострадали.

В настоящий момент горят две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По словам источника, изнутри доносятся крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. О причинах произошедшего не уточняется.

25 марта в многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв газа. После этого на месте происшествия начался пожар. Руководитель пресс-службы городской администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание еще не было введено в эксплуатацию и входило в реестр незаконно возведенных объектов.