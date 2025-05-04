В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв

25 марта в многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв газа. После этого на месте происшествия начался пожар. Руководитель пресс-службы городской администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание еще не было введено в эксплуатацию и входило в реестр незаконно возведенных объектов.