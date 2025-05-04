В Дмитровском округе Подмосковья нет электричества в 95 населенных пунктах

«На данный момент из 229 обесточенных населенных пунктов осталось восстановить 95, а также 321 СНТ», — отметил Курданин.
По его данным, из 57 поврежденных фидеров высокого напряжения в 110 и 10 кВ в работе остались 17 наиболее сложных — они расположены в лесной болотистой и труднодоступной местности. «Для их восстановления прибыли два болотохода от федерального МЧС и МосАВС, ситуация находится на жестком контроле, работы ведутся круглосуточно», — заметил Курданин в своем официальном телеграм-канале. Он также поблагодарил бригады «Россетей», «Мособлпожспаса», МЧС, МосАВС за мужество, профессионализм и самоотверженность в сложных условиях.
Ранее губернатор сообщил, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение на основной части территории, обесточенной из-за циклона, обрушившегося на регион ночью 2 мая. При этом самыми непростыми с данной точки зрения он назвал Истру, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. Воробьев также поблагодарил специалистов из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска — оттуда на усиление «Россетей Московского региона» прибыли дополнительные бригады энергетиков. «Сейчас основная часть упавших деревьев уже распилена и увезена, ситуация меняется к лучшему с каждым часом, все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло», — подчеркнул губернатор.