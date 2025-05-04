В Дмитровском округе Подмосковья нет электричества в 95 населенных пунктах

Ранее губернатор сообщил, что энергетикам удалось восстановить электроснабжение на основной части территории, обесточенной из-за циклона, обрушившегося на регион ночью 2 мая. При этом самыми непростыми с данной точки зрения он назвал Истру, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. Воробьев также поблагодарил специалистов из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска — оттуда на усиление «Россетей Московского региона» прибыли дополнительные бригады энергетиков. «Сейчас основная часть упавших деревьев уже распилена и увезена, ситуация меняется к лучшему с каждым часом, все наши бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее в дома жителей вернуть свет и тепло», — подчеркнул губернатор.