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В Самаре возбудили уголовное дело после того, как мужчина напал на подростка

Инцидент произошел 4 мая на набережной областной столицы.

Инцидент произошел 4 мая на набережной областной столицы. Там в результате конфликта между взрослым мужчиной и группой молодых людей, первый напал на 13-летнего подростка.

Об инциденте стало известно из соцсетей. В сети появилось видео (18+), на котором, в ходе конфликтной ситуации, мужчина нападает с кулаками на одного из подростков, которые, судя по всему, катались на набережной на велосипедах.

О природе конфликта пока ничего не известно. Но в итоге разъяренного мужчину от подростка оттаскивали трое других взрослых, которые оказались рядом.

Инцидентом заинтересовались в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области. На данный момент известно, что следователи уже возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

«В соцмедиа размещена информация о том, что 4 мая 2025 года на набережной в городе Самаре произошла драка. Произошедшее зафиксировано на видео. По предварительным данным, в ходе конфликта 13-летний подросток получил телесные повреждения», — сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Следователям предстоит установить все обстоятельства конфликта, а также — всех его участников, отметили в ведомстве.

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