Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве произошел взрыв в квартире в многоэтажке на улице Генерала Тюленева

Пожарные выехали на возгорание в многоэтажном доме.
Источник: Комсомольская правда

В Москве произошел взрыв в квартире многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на местные соцсети. По данным телеканала, информация о пострадавших и причине ЧП уточняется.

В свою очередь в столичное МЧС сообщило, что пожарные отреагировали на возгорание на юго- западе Москвы.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39», — говорится в сообщении.

На месте сотрудники МЧС установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей, подчеркнул в ведомстве.

Кроме того, по информации очевидцев, возгорание произошло в 12-м подъезде дома. Предположительно, в квартире на девятом этаже взорвался газ.

Как писал сайт KP.RU, ранее в двухэтажном жилом доме в центре Туапсе прогремел взрыв, а потом загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев, она вспыхнула за секунды. Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что пожар распространился на площади 60 квадратных метров. Хозяина квартиры с сильнейшими ожогами доставили в больницу.