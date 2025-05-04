В Москве произошел взрыв в квартире в многоэтажке на улице Генерала Тюленева

Как писал сайт KP.RU, ранее в двухэтажном жилом доме в центре Туапсе прогремел взрыв, а потом загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев, она вспыхнула за секунды. Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что пожар распространился на площади 60 квадратных метров. Хозяина квартиры с сильнейшими ожогами доставили в больницу.