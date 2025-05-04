В Москве произошел взрыв в квартире в многоэтажке на улице Генерала Тюленева

В Москве произошел взрыв в квартире многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на местные соцсети. По данным телеканала, информация о пострадавших и причине ЧП уточняется.
В свою очередь в столичное МЧС сообщило, что пожарные отреагировали на возгорание на юго- западе Москвы.
«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39», — говорится в сообщении.
На месте сотрудники МЧС установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей, подчеркнул в ведомстве.
Кроме того, по информации очевидцев, возгорание произошло в 12-м подъезде дома. Предположительно, в квартире на девятом этаже взорвался газ.
Как писал сайт KP.RU, ранее в двухэтажном жилом доме в центре Туапсе прогремел взрыв, а потом загорелась квартира на первом этаже. По словам очевидцев, она вспыхнула за секунды. Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что пожар распространился на площади 60 квадратных метров. Хозяина квартиры с сильнейшими ожогами доставили в больницу.