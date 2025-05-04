Дом на юго-западе Москвы начал рушиться после взрыва и пожара

В результате взрыва и последующего пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве началось обрушение конструкций между восьмым и девятым этажами здания. Об этом в воскресенье, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в оперативных службах.
Также на этих этажах произошло отклонение стены.
Об инциденте стало известно ранее вечером. По информации источника, как минимум три человека пострадали. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место происшествия запросили 10 автомобилей скорой помощи. Причины хлопка и возгорания пока неизвестны.