Дом на юго-западе Москвы начал рушиться после взрыва и пожара

Об инциденте стало известно ранее вечером. По информации источника, как минимум три человека пострадали. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место происшествия запросили 10 автомобилей скорой помощи. Причины хлопка и возгорания пока неизвестны.