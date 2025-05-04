В МЧС раскрыли подробности о взрыве в Москве

МЧС прокомментировало взрыв в многоэтажке Москвы.
Сотрудники МЧС России активно борются с огнем в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По сообщению пресс-службы МЧС, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.
«На улице Генерала Тюленева горит девятый этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания», — говорится в сообщении экстренной службы.
На данный момент детали происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. Спасатели прилагают все усилия для локализации огня и минимизации его последствий.
Ранее мы писали, что в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена.