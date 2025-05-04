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В МЧС раскрыли подробности о взрыве в Москве

Сотрудники МЧС России активно борются с огнем в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По сообщению пресс-службы МЧС, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.

МЧС прокомментировало взрыв в многоэтажке Москвы.

Сотрудники МЧС России активно борются с огнем в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. По сообщению пресс-службы МЧС, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.

«На улице Генерала Тюленева горит девятый этаж жилого дома. Пожарно-спасательные подразделения спасают людей и устанавливают источник возгорания», — говорится в сообщении экстренной службы.

На данный момент детали происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. Спасатели прилагают все усилия для локализации огня и минимизации его последствий.

Ранее мы писали, что в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена.