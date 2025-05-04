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Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в доме на юго-западе Москвы

Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в доме на ул. Генерала Тюленева. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в одной из квартир жилого дома на ул. Генерала Тюленева. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожар но-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соблюдение жилищных прав граждан на контроле в прокуратуре. На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Максим Мартынов.