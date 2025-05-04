Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в доме на юго-западе Москвы

«Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в одной из квартир жилого дома на ул. Генерала Тюленева. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожар но-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.