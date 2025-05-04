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В Следкоме прокомментировали взрыв и пожар в московском доме

По факту возгорания после произошедшего взрыва в московском жилом доме на улице Генерала Тюленева организована доследственная проверка. Об этом сообщил столичный СК. Информации о пострадавших в результате происшествия у ведомства пока нет.

СК организовал проверку и установит причины возгорания.

По факту возгорания после произошедшего взрыва в московском жилом доме на улице Генерала Тюленева организована доследственная проверка. Об этом сообщил столичный СК. Информации о пострадавших в результате происшествия у ведомства пока нет.

«Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием. По данному факту столичным Следственным комитетом организована доследственная проверка», — рассказали в telegram-канале московского СК.

Специалисты МЧС активно борются с пожаром в доме. По информации ведомства, возгорание произошло на девятом этаже многоквартирного дома.