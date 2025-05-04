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СМИ: Число пострадавших при взрыве в жилом в Москве возросло до 15 человек

Количество пострадавших в результате взрыва и последующего пожара на улице Генерала Тюленева в Москве выросло до 15. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Количество пострадавших в результате взрыва и последующего пожара на улице Генерала Тюленева в Москве выросло до 15. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

О самом инциденте стало известно ранее вечером. Изначально сообщалось, что как минимум три человека получили травмы. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносятся крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. О причинах произошедшего не уточняется.

Позже источник «Вечерней Москвы» подтвердил, что в результате произошедшего началось внутреннее обрушение конструкций. По данным 112, существует вероятность полного обрушения подъезда.