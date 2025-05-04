СМИ: Число пострадавших при взрыве в жилом в Москве возросло до 15 человек

О самом инциденте стало известно ранее вечером. Изначально сообщалось, что как минимум три человека получили травмы. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносятся крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. О причинах произошедшего не уточняется.