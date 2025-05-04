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СК РФ проводит проверку по поводу взрыва газа в квартире многоэтажки в Москве

После ликвидации пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Следователи начали проверку после взрыва в квартире многоэтажного дома на улице Тюленева в Москве. Об этом сообщило управление СК РФ по столице.

«Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

По данному факту СК Москвы организована доследственная проверка. Отмечалось, что после ликвидации пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

Как писал сайт KP.RU, вечером 4 мая в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39. На месте сотрудники ведомства установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.