СК РФ проводит проверку по поводу взрыва газа в квартире многоэтажки в Москве

Следователи начали проверку после взрыва в квартире многоэтажного дома на улице Тюленева в Москве. Об этом сообщило управление СК РФ по столице.
«Сегодня в квартире, расположенной по улице Генерала Тюленева в городе Москве, произошел хлопок с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.
По данному факту СК Москвы организована доследственная проверка. Отмечалось, что после ликвидации пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.
Как писал сайт KP.RU, вечером 4 мая в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39. На месте сотрудники ведомства установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.