«112»: число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до 15

Количество пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве возросло до 15 человек. Об этом сообщает источник Telegram-канала «112».
По данным СМИ, из-за сильного взрыва сильно повреждены перекрытия между этажами, есть угроза полного обрушения подъезда.
Как уточняет SHOT, шесть человек оказались заблокированы на верхнем этаже дома. По его данным, перекрытия внутри дома продолжают рушиться, после взрыва поврежденными оказались несколько квартир, открытый огонь видно из нескольких окон.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире на девятом этаже дома на улице Генерала Тюленева в Москве, из подъезда эвакуируют жильцов. Сотрудник экстренных службы сообщил, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами, горят две квартиры.