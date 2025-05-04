Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы

О самом инциденте стало известно вечером того же дня. Изначально сообщалось, что как минимум три человека получили травмы, позже число пострадавших увеличилось до 15. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. О причинах произошедшего не уточняется.