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ТАСС: в Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара после взрыва в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно, два человека погибли», — сказал собеседник агентства.

Позже в МЧС подтвердили информацию о гибели двух человек. Их обнаружили на балконе девятого этажа. Пожарные спасли одного человека.