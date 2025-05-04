Два человека погибли после взрыва в многоэтажке в Москве

Напомним, вечером 4 мая в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39. На месте сотрудники ведомства установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.