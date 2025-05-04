Два человека погибли после взрыва в многоэтажке в Москве

Два человека погибли в результате ЧП в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Предварительно, два человека погибли», — сказал собеседник агентства.
Позже в МЧС Москвы подтвердили данные о гибели людей. Их обнаружили на балконе девятого этажа. Пожарные спасли одного человека.
Как писал сайт KP.RU, Следователи столичного СК начали проверку после взрыва в квартире многоэтажного дома на улице Тюленева в Москве. Отмечалось, что после ликвидации пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.
Напомним, вечером 4 мая в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39. На месте сотрудники ведомства установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.