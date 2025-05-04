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В Нижегородской области кормовой якорь сошел у теплохода с пассажирами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. Самопроизвольная отдача кормового якоря произошла у пассажирского теплохода «Александр Радищев» на Волге. Более 200 пассажиров будут перевезены другими судами в Нижний Новгород, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, 4 мая около 16:30 в акватории реки Волги вблизи села Безводное Кстовского района у пассажирского теплохода “Александр Радищев” во время движения произошла самопроизвольная отдача кормового якоря. Пострадавших нет, судовой ход не перекрыт», — сказано в сообщении.

Более 220 пассажиров будут перевезены в Нижний Новгород судами типа «Валдай» и «Метеор». На место происшествия для оказания помощи в ремонте вышел теплоход с водолазами.

«Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры», — добавили в ведомстве.