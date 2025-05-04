В Нижегородской области кормовой якорь сошел у теплохода с пассажирами

«По предварительным данным, 4 мая около 16:30 в акватории реки Волги вблизи села Безводное Кстовского района у пассажирского теплохода “Александр Радищев” во время движения произошла самопроизвольная отдача кормового якоря. Пострадавших нет, судовой ход не перекрыт», — сказано в сообщении.