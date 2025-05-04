В экстренных службах прокомментировали версию со взрывом газа в Москве

Предположительно, взрыв газового баллона, в квартире на девятом этаже жилого дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве привел к пожару и повреждению перекрытий на двух этажах. Об этом Интерфаксу сообщили в экстренных службах.