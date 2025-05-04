В экстренных службах прокомментировали версию со взрывом газа в Москве

Взрыв газа произошел в Москве, сообщают экстренные службы.
Предположительно, взрыв газового баллона, в квартире на девятом этаже жилого дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве привел к пожару и повреждению перекрытий на двух этажах. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.
«В результате взрыва, по предварительным данным, газового баллона в квартире на девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах. Начался пожар», — сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, есть пострадавшие.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошел взрыв, сотрудники ведомства ликвидируют возгорание. Пожар произошел на девятом этаже жилого здания, расположенного на улице Генерала Тюленева. Очевидцы сообщали о запахе газа перед взрывом.